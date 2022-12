Manovra: Orfini, fermeremo demolizione welfare dello spettacolo

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Abbiamo lavorato tanto in questi anni per approvare la riforma del welfare per chi lavora nello spettacolo. Lo abbiamo fatto insieme alle lavoratrici e ai lavoratori, condividendo con loro ogni scelta. Il governo oggi smonta quella riforma, non mettendoci le risorse. Oggi abbiamo depositato un emendamento che corregge questa follia e faremo di tutto per farlo passare." Così Matteo Orfini, deputato del Partito Democratico, in un post su Facebook. (ANSA).