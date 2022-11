Manovra:Meloni,non c'è welfare senza chi produce ricchezza(2

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "La ricchezza - ha detto Meloni in un altro passaggio - la creano le aziende coi lavoratori e allo Stato compete creare le condizioni perché possano farlo nel miglior modo possibile. Programmando e pianificando la politica può immaginare le cose migliori ma se poi non agisce perché si possano attivare quelle possibilità non serve e la prima condizione è che le imprese siano rese competitive perché la ricchezza che producono è ricchezza per il Paese". (ANSA).