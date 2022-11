Imballaggi: Confindustria, proposta Ue resta inaccettabile

(ANSA) - BRUXELLES, 26 NOV - La nuova bozza della proposta di regolamento Ue sugli imballaggi "continua ad essere fortemente critica, perché sono state apportate lievi modifiche, come l'abbassamento di qualche punto percentuale di alcuni target di riutilizzo, che non alterano l'impostazione problematica del provvedimento" e così com'è "è inaccettabile". Lo ha detto all'ANSA il direttore Ambiente ed Energia di Confindustria, Marco Ravazzolo.

La proposta messa sul tavolo dalla Commissione "non è supportata da evidenze scientifiche, né da valutazioni di impatto economiche e di fattibilità tecnica", ha evidenziato Ravazzolo, auspicando un cambio di impostazione da parte di Bruxelles. Anche la scelta Ue di agire con un regolamento "è problematica", ha aggiunto, sottolineando che a livello legislativo questo significa non lasciare "alcuno spazio di manovra per gli Stati membri che hanno sistemi diversi di raccolta, di responsabilità del produttore e di capacità impiantistiche". "Sarebbe stato molto più saggio provvedere con una direttiva, con un'armonizzazione minima, e introdurre strumenti aggiuntivi senza scardinare quello che funziona e avviare una sperimentazione. Poi mappare come vanno le cose e costruire in modo graduale", ha evidenziato. (ANSA).