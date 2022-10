Orsini (Confindustria), Ue sia unita nel salvaguardare imprese

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Mi auguro che le stime sul Pil per il prossimo anno possano essere smentite, ma bisogna essere prudenti visto che gli indicatori ci danno vicino allo zero. Per questo è fondamentale riattivare gli investimenti, sostenendo ancora Industria 4.0, che è una misura trasversale, e portare avanti strumenti come i contratti di sviluppo con Invitalia, che hanno la capacità di dare un forte impulso al territorio", averte il vicepresidente per Credito, Finanza e Fisco di Confindustria, Emanuele Orsini, a una tavola rotonda nell'ambito di Lease 2022 - Il Salone del Leasing. "Ma ciò che è ancora più importante - sottolinea - è che l'Europa sia unita, compatta e coesa nell'attivare aiuti finanziari per salvaguardare le sue imprese che soffrono i rincari energetici, promuovendo una moratoria a livello europeo e tutte quelle misure che possano allungare i debiti contratti". (ANSA).