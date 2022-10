Fisco: Ue aggiunge Anguilla, Bahamas, Turks e Caicos a paradisi

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 04 OTT - L'Ecofin ha aggiunto alla lista delle giurisdizioni non cooperative, ovvero i paradisi fiscali, Anguilla, Bahamas, e le isole Turks e Caicos.

L'elenco dei paradisi fiscali conta ora dodici giurisdizioni, oltre alle tre new entry: Samoa americane, Figi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini americane, e Vanuatu Le Isole Turks e Caicos entrano tra i paradisi fiscali per la prima volta, mentre le Bahamas erano già state inserite una volta nel 2018 e Anguilla nel 2020.

Tutte queste tre giurisdizioni hanno un'aliquota zero o solo nominale dell'imposta sul reddito delle società e, spiega l'Ecofin, "vi è la preoccupazione che stiano attirando profitti senza una reale attività economica". (ANSA).