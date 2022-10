Pensioni: sindacati Ue,valore reale in Italia sceso del 7,3%

(ANSA) - BRUXELLES, 02 OTT - Il valore reale delle pensioni si riduce in Italia del 7,3%: Lo stima uno studio della federazione europea dei sindacati, Etuc, considerando il dato di agosto dell'inflazione (9,1%) e l'aumento dell'1,7% della pensione minima da 558 a 568 euro (+1,7%) tra gennaio 2021 e gennaio 2022. Tra i Paesi presi in considerazione nell'analisi va peggio all'Ungheria, dove la perdita del valore reale delle pensioni per gli over 65 è del 18,6% (in linea all'inflazione di agosto). In Austria la perdita del valore reale delle pensioni è del 6,25%, in Belgio dell'1,48%, a Cipro dell'8,36%, in Estonia del 10,34% e in Francia del 5,52%. Quasi in tenuta la Spagna, dove il valore delle pensioni scende solo dello 0,42%. Giù dell'8,2% il dato in Portogallo, mentre non viene elaborato un dato medio europeo.

Etuc calcola il deterioramento del potere di spesa delle pensioni sulla base dei dati del Sistema di informazione reciproca sulla protezione sociale nell'Unione europea (Missoc) In Ue, avverte, circa 17,7 milioni di over 65 lo scorso anno erano già a rischio povertà.

La richiesta dell'Etuc, assieme alla Federazione europea dei pensionati e degli anziani (Ferpa), è così di aumentare immediatamente le pensioni statali per tenere il passo con il costo della vita, prevedere pagamenti di emergenza destinati a persone che faticano a pagare le bollette energetiche, vietare alle società energetiche di scollegare i clienti per mancato pagamento, e fissare dei massimali di prezzo per le bollette ponendo una robusta tassa sugli extraprofitti delle compagnie del settore.

"Senza interventi avremo un grande aumento del numero di persone anziane che muoiono questo inverno perché non possono permettersi di accendere il riscaldamento - avverte Esther Lynch, segretaria generale aggiunta del'Etuc -. Alle persone anziane non dovrebbe essere chiesto di pagare il prezzo per l'inflazione causata dalla speculazione aziendale. Tutti i governi devono tassare i profitti in eccesso realizzati dai giganti dell'energia per finanziare i massimali dei prezzi dell'energia e i pagamenti di emergenza per le famiglie più bisognose, compresi gli anziani". (ANSA).