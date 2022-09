Elezioni: Confartigianato, è stato dato un mandato chiaro

(ANSA) - VENEZIA, 26 SET - "I Veneti e gli Italiani hanno votato ed il mandato è chiarissimo. Complimenti ha chi ha vinto queste elezioni. Ora serve stabilità e concentrarsi sui problemi. Le emergenze economiche e sociali che stiamo vivendo richiedono tempi strettissimi per l'avvio della prossima legislatura e il varo del nuovo Governo per ripartire dalle richieste delle piccole imprese, che rappresentano il 99,3% del tessuto produttivo veneto, dei loro dipendenti e dei territori in cui operano: proseguire con il PNRR e le riforme ad esso collegate, Giustizia, Fisco e Appalti, un fisco più leggero e meno burocratico e aiuti straordinari per energia e materie prime". Questo il commento di Roberto Boschetto, presidente di Confartigianato Imprese Veneto. "Appena formato il nuovo Governo -prosegue- cominceremo a incontrare tutti coloro che vorranno intraprendere con noi un dialogo collaborativo e di costruzione di un percorso che veda le attività produttive sempre al centro di ogni ragionamento di sviluppo in Italia e nella nostra regione".

"Ribadiamo le richieste che abbiamo fatto -afferma - . A partire dalla assoluta necessità di avere un governo stabile per 5 anni.

Seconda priorità la conferma di tutti gli obiettivi del PNRR e quindi delle riforme ad esso collegate: giustizia, appalti e fisco. Terza priorità, il caro-energia. Emergenza che dovrà essere affrontata per prima in continuità con le azioni calmieratrici già messe in campo dal Governo Draghi" Per Boschetto servono "incentivi per le imprese che vogliono installare pannelli fotovoltaici sui tetti dei loro capannoni".

(ANSA).