Pensioni: con ipotesi carenza gas boom spesa,oltre 17% Pil

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Se l'Italia dovesse trovarsi in uno scenario di carenza di gas, la spesa per pensioni è destinata ad aumentare "velocemente, a causa dell'indicizzazione dei trattamenti all'inflazione, di 0,7 punti nel 2023 e di 1 punto di Pil nel 2024, attestandosi al 17,1% del Pil". Lo rileva un rapporto del Mef sulle 'Tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitrario' (nello scenario di base la spesa per il 2022 è al 15,7%). Se lo shock fosse più severo e prolungato, la spesa aumenterebbe "ancor più marcatamente" (+1 punto nel 2023 e +1,1 nel 2024), arrivando ad attestarsi "su un livello massimo pari al 17,2% del Pil".

