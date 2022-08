Pensioni:Meloni,trovare fondi per minime,spesi 110 mld in bonus

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Credo che le pensioni minime e sociali e di invalidità siano inadeguate e che le risorse per renderle adeguate, ad esempio all'aumento dell'inflazione, si possano trovare in un sistema che spende 110 miliardi l'anno in bonus inutili e che spende fino a 780 euro di reddito di cittadinanza per perfettamente abili a lavoro e da 270 euro ai pensionati". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ospite di Radio 24. (ANSA).