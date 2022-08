Elezioni: Confcommercio Milano,disposti a ospitare confronti

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Il 25 settembre si vota per le elezioni politiche e la Confcommercio di Milano dà la sua disponibilità ad ospitare confronti diretti tra i candidati leader delle coalizioni, nel rispetto della par condicio, in riferimento al territorio milanese e lombardo. Questo, come sottolineato in una nota, come già accaduto per l'elezione del sindaco di Milano avvenuta lo scorso ottobre.

L'obiettivo "è quello di dare l'opportunità al sistema imprenditoriale che fa riferimento a Confcommercio Milano - spiegano -, cioè commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni, di conoscere meglio i programmi politici dei partiti che si preparano a governare l'Italia in un momento storico di particolari difficoltà". (ANSA).