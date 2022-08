Canada vieta import pistole dal 19 agosto, la stretta di Trudeau

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Il Canada vieta le importazioni di pistole. Il blocco entrerà in vigore il 19 agosto e sarà valido fino a quando non scatterà il "congelamento nazionale" della proprietà di un'arma e la confisca della licenza per chi è coinvolto in atti di violenza domestica o molestie, come lo stalking. Lo annuncia il governo canadese, da mesi con il premier Justin Trudeau in prima linea nella stretta alle armi.

(ANSA).