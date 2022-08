Canada: Trudeau contro le armi, verso divieto import pistole

(ANSA) - NEW YORK, 05 AGO - Il Canada si appresta a vietare le importazioni di pistole nel paese. Secondo quanto riportato dai media locali, un annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. La misura è l'ultima in ordine temporale della stretta alle armi lanciata dal premier Justin Trudeau. La misura dovrebbe entrare in vigore nell'arco di due settimane in modo da concedere meno tempo possibile ai negozi di armi per aumentare le importazioni. (ANSA).