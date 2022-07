Reddito: Ascani,non ha funzionato in politiche attive lavoro

(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Dobbiamo chiarirci le idee: il reddito di cittadinanza è uno strumento a sostegno della povertà", e "come tale è fondamentale, perché è servito e serve a garantire a milioni di persone in stato di povertà assoluta il sostegno", ma "sul fronte delle politiche attive del lavoro non ha funzionato". Ad esprimersi così la sottosegretaria allo Sviluppo economico Anna Ascani, stamani, a margine dell'Assemblea di Confcooperative Lavoro e servizi che si svolge a Roma. Quindi, ha proseguito, "o lo sistemiamo, o decidiamo che non è quello lo strumento con cui si fanno politiche attive del lavoro. Chiaramente - ha aggiunto Ascani - questa è una cosa da chiarire, a beneficio delle persone che ricevono il reddito di cittadinanza e di tutto il sistema Paese". (ANSA).