Contratti: Confesercenti, in arrivo aumento 70 euro panificatori

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - "Presentiamo un rinnovo contrattuale equilibrato, nel quale abbiamo ottenuto un buon risultato per le nostre aziende in materia di gestione del personale. Sicuramente il rinnovo del contratto, in questo periodo di grandi incertezze, può essere uno strumento di riferimento per tutta la categoria". Lo ha sottolineato il presidente di Fiesa Assopanificatori Confesercenti, Davide Trombini, a proposito del nuovo contratto nazionale della panificazione, rinnovato lo scorso 31 maggio.

Il contratto, ha rimarcato, "prevede una valorizzazione degli artigiani (A2), con un incremento retributivo di 69,5 euro, oltre alla regolamentazione del lavoro intermittente per il delivery per un comparto che conta 100mila addetti, distribuiti in 25mila imprese. Questo significa che le imprese riverseranno ai lavoratori circa 100 milioni di euro nel settore tra aumenti ed una tantum. Il rinnovo giunge in un periodo di grandi difficoltà", ha detto ancora il presidente di Fiesa Assopanificatori. (ANSA).