Fisco: Bernini, benvenuto a Letta su nostra linea di sempre

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "La prima preoccupazione della politica in questo momento straordinariamente difficile deve essere quella di garantire la tenuta sociale del Paese. Su questo fronte, ci aspetta purtroppo un autunno caldissimo, e lo stallo in Europa sul tetto al prezzo del gas non è certo un segnale incoraggiante. La previsione della Cgia di Mestre sulla possibile catena di fallimenti di imprese per il deterioramento del quadro economico generale rappresenta poi un ulteriore campanello d'allarme. Per questo Forza Italia accoglie con favore la conversione di Letta alla nostra linea di sempre sul taglio del cuneo fiscale e sulla lotta all'inflazione. Temi fondamentali a cui andrà aggiunta la riflessione sulla bonus economy sollecitata dal mondo delle imprese". Lo dichiara in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (ANSA).