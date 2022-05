Confcooperative, nuovi presidenti umbri delle 3 federazioni

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Dal "Federation Day" di Confcooperative Umbria escono i nuovi presidenti delle tre federazioni regionali che insieme raccolgono l'attività di circa 200 cooperative. Saranno Claudio Speranzoli della cooperativa Scat di Terni, Massimo Sepiacci della cooperativa Cantina del Trasimeno "Duca della Corgna" e Roberta Veltrini della cooperativa Frontiera Lavoro di Perugia a guidare per i prossimi quattro anni rispettivamente Confcooperative Lavoro e Servizi, Fedagripesca e Federsolidarietà. Nomine arrivate al termine di una lunga giornata di confronti sia con le parti sociali che con il mondo della politica.

"Le assemble odierne hanno ancora una volta dimostrato che la cooperazione umbra è propositiva, competente, aperta alle sfide future e ben radicata nei suoi valori e nel territorio", spiega in una nota Carlo Di Somma, presidente di Confcooperative Umbria, a conclusione dei lavori che hanno visto anche l'elezione da parte dei delegati dei nuovi consigli direttivi.

"L'attenzione che il mondo istituzionale ci ha riservato troverà sicuramente - ha detto Di Somma - nella nuova dirigenza delle tre federazioni interlocutori autorevoli e attenti allo sviluppo della nostra regione. E' importante tuttavia che ci si adoperi seriamente per addivenire ad una Legge regionale sull'amministrazione condivisa e ad un'altra legge regionale, che stiamo chiedendo da anni, per fronteggiare gli appalti al massimo ribasso. Dovremo poi affrontare tutto il discorso su un'attenta concertazione nell'utilizzo delle risorse del Pnrr e relativamente alla futura programmazione europea.

Numerose le presenze istituzionali registrate a cominciare dai parlamentari Gallinella, Nisini, Prisco e Briziarelli agli Assessori regionali Fioroni, Melasecche e Morroni; dal Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, al Presidente della Consulta Nazionale Welfare dell'Anci, Edi Cicchi, e al presidente di Ismea, Angelo Frascarelli.

Momento particolarmente significativo il saluto, tra gli applausi, che i cooperatori umbri hanno voluto rivolgere al cardinale Gualtiero Bassetti. (ANSA).