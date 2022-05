Confcooperative E-R,ok comunità energia, attenti a speculazione

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAG - Su fronte dell'energia e del contenimento dei costi, va "bene la nuova legge regionale sulle comunità energetiche approvata all'unanimità dall'Assemblea Legislativa, ma attenzione agli appetiti dei grandi gruppi speculativi". E' quanto sostenuto da Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia-Romagna, aprendo i lavori del consiglio regionale dell'organizzazione.

"Le comunità energetiche - ha aggiunto - rappresentano un nuovo campo di azione e di protagonismo per la cooperazione che deve farsi trovare pronta con tecnici e professionisti in grado di consigliare i cittadini verso scelte che li tutelino, contrastando, per quanto possibile, proposte già confezionate da grandi gruppi speculativi che - conclude - in occasioni come queste estraggono valore in cambio di servizi e di pacchetti chiavi in mano". (ANSA).