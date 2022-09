Borsa: Asia arretra, futures Europa e Usa in rosso, Tokyo -1,11%

(ANSA) - MILANO, 16 SET - Si sono mosse a passo di gambero le principali borse di Asia e Pacifico nell'ultima seduta della settimana, nonostante l'inatteso rialzo della produzione industriale e delle vendite in Cina in agosto. Le sale operative si aspettavano infatti interventi più sostanziosi dal Governo di Pechino per facilitare la ripresa post-Covid, ma, sottolinea un gestore di Nomura, "non si sono ancora visti". A fine seduta Tokyo ha ceduto l'1,11%, Taiwan lo 0,74%, Seul lo 0,79% e Sidney l'1,4%. Ancora aperte Hong Kong (-0,66%), Shanghai (-1,64%), Mumbai (-1,1%) e Singapore (-0,21%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street con il dollaro stabile a 143,54 yen, ma in rialzo sulle valute occidentali. Il bigliettto verde viene scambiato sopra la parità a 1,001 euro, e a 1,142 sulla sterlina. In rialzo il greggio (Wti +0,47% a 85,5 dollari al barile), che rimane sotto quota 90 dollari, mentre cede l'oro (-1,35% a 1.663,71 dollari l'oncia) insieme agli altri metalli. In calo del 3,87% a 206 euro al MWh il gas naturale sulla piazza di Amstrdamsulla piazza di Amsterdam. E' tornato positivo il saldo delle vendite di auto in Europa in agosto (+3,4%), mentre sono scese oltre le stime le vendite al dettaglio nel Regno Unito (-5,4%). In arrivo dall'Italia il saldo della bilancia commerciale e l'inflazione in agosto. Atteso l'analogo dato anche nell'Ue, seguito dal bollettino trimestrale della Banca d'Inghilterra. Attese negli Usa le vendite al dettaglio in agosto e gli indici dell'Università del Michigan sulla fiducia economica, dei consumatori e sulle stime per l'inflazione in settembre. Sulla piazza di Tokyo sotto pressione i titoli del comparto estrattivo-minerario come Toho Zinc (-3,83%) e Mitsui Mining (-1,42%). In calo il settore del commercio con Fast Retaling (-1,38%) e Rakuten Group (-1,38%) e il comparto auto con Honda (-1,45%) e Toyota (-0,47%) dopo i dati sulle vendite in Europa. Fiacca Nomura (-0,04%) a differenza delle rivali Sumitomo Mitsui (+1,83%) e Shizuoka Bank (+3,52%). (ANSA).

