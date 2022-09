(ANSA) - NEW YORK, 13 SET - Il Bitcoin in calo con i dati sull'inflazione americana, rallentata in agosto meno delle attese. Dopo essere salita del 15% nel corso del fine settimana in attesa del dato sui prezzi al consumo, la criptovaluta è ora in calo del 4% sotto i 22.000 dollari. (ANSA).

