Bitcoin: tensioni per voci su insolvenza trevigiana Nft

(ANSA) - TREVISO, 10 AGO - C'è tensione in Veneto per una platea di alcune migliaia di risparmiatori che hanno affidato capitali di varia consistenza ad una società di Silea (Treviso), la New Financial Technology (Nft), per consentire investimenti in criptovalute. Il Movimento Difesa del Cittadino, con l'aiuto di esperti in cybersicurezza, ha annunciato sui quotidiani locali una raccolta di documentazione per presentare esposti entro la metà di settembre alla guardia di finanza di Treviso. Sarebbero diverse centinaia le segnalazioni giunte all'associazione, su un portafoglio che oscillerebbe tra i 4 e i 6 mila clienti in Italia e in Svizzera, con versamenti dai 10 mila ai 300 mila euro, e dietro la promessa di rendimenti fissi mensili al 10%. Il legale del Mdc, Matteo Moschini, ha infine annunciato la presentazione di una diffida con l'intimazione alla restituzione del capitale ai tre soci della società e agli agenti promotori. Uno dei soci, anch'egli interpellato dai quotidiani locali ha promesso di restituire tutti i capitali agli investitori, a sua volta puntando il dito contro un altro azionista della società che "non è stato in grado di fornire chiarimenti esaustivi; per questo - ha concluso - ho deciso di procedere alla sua estromissione". (ANSA).

Ottieni il codice embed