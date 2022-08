Robinhood: ricavi sotto le attese, taglia forza lavoro del 23%

(ANSA) - NEW YORK, 02 AGO - Robinhood taglia la propria forza lavoro del 23%. A pesare è il "deterioramento del contesto macroeconomico, con un'inflazione ai massimi da 40 anni accompagnata da un crollo del mercato delle criptovalute", afferma la società che in aprile aveva già ridotto il numero dei dipendenti del 9%. Robinhood ha chiuso il secondo trimestre con ricavi in aumento del 6% a 318 milioni di dollari, sotto le attese degli analisti, e un rosso per 295 milioni. (ANSA).

