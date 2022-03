Giorgetti,lavoriamo per ecosistema competenze scientifiche(2)

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Il ministero dello sviluppo economico "ha finanziato 15 progetti sulle tematiche dell'intelligenza artificiale e della blockchain per un investimento complessivo 73 milioni di euro", ha aggiunto Giorgetti, entrando nel dettaglio della strategia del governo per l'IA. "Si tratta di iniziative presentate dal 2017 in avanti". C'è poi il fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Mise con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro, pari a 15 milioni di euro l'anno. "A dicembre 2021 - ha ricordato il ministro - abbiamo fatto un decreto interministeriale che ha permesso di stabilire criteri e modalità di utilizzo delle risorse del fondo". Inoltre, "accompagniamo con 300 milioni lo sforzo di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital per gestire il fondo nazionale per l'innovazione, che si preoccupa di sviluppare le filiere, grazie all'intelligenza artificiale il cloud, l'assistenza sanitaria, l'industria 4.0". (ANSA).

