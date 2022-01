Expo Dubai: le Marche portano l' eccellenza del saper fare

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Le Marche protagoniste all'Expo di Dubai dal 21 al 26 febbraio con una serie di forum e laboratori nel Padiglione Italia e "con uno straordinario calendario di eventi delle imprese marchigiane. La giornata delle Marche in particolare si svolgerà il 21 febbraio 2022 ed è prevista la partecipazione del testimonial Roberto Mancini, ct della Nazionale di Calcio e protagonista della campagna promozionale della Regione Marche". Lo ha annunciato in una conferenza stampa on line con i media italiani ed emiratini, il vicepresidente della Regione e assessore alle Attività Produttive Mirco Carloni, presentando il programma insieme al presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. "E' la prima azione di sistema della Regione dopo molti anni - ha detto ancora Carloni -. Abbiamo anche creato una nuova identità visiva, 'Marche Land of Excellence', un marchio con il tricolore per rendere il made in Marche riconoscibile a livello internazionale". Il tema del Padiglione Italia "La bellezza unisce le persone" è stato declinato in "eccellenza, perché le Marche sanno produrre cose eccellenti grazie ad una lunga tradizione artigianale e artistica". La Regione sarà presente nel Padiglione Italia con 2 video realizzati dal regista Gabriele Salvatores: il "Belvedere" con proiezioni a 360 gradi dei paesaggi e dei luoghi più suggestivi e il "Saper fare" su uno schermo di 100 metri quadrati. "Vogliamo rilanciare le relazioni con Dubai - ha sottolineato Carloni - perché consideriamo questa realtà un importante motore di crescita e sviluppo di una vasta area geopolitica che va dal mondo arabo alla penisola indiana, fino al continente africano. In occasione della giornata delle Marche si prevede la stipula di un memorandum di intesa tra Regione Marche, Camera di Commercio e Camera di Dubai, per promuovere la cooperazione economica e gli scambi commerciali". Il distretto biologico, il sistema di blockchain per la tracciabilità dell'agroalimentare, strategie architettoniche innovative, cantieristica di lusso, alimentazione e la sostenibilità, alcuni dei progetti che verranno presentati in collaborazione con le Università marchigiane. In programma 19 eventi che coinvolgeranno 30 imprese. (ANSA).

Ottieni il codice embed