Adidas e Prada per progetto Nft realizzato dagli utenti

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Adidas Originals e Prada hanno avviato la loro terza collaborazione, la collezione Adidas for Prada Re-Nylon, che porterà nel metaverso. Si tratta di Adidas for Prada re-source basata sugli Nft (non-fungible token, certificati di autenticità digitale, ndr) che presenterà opere artistiche realizzate dagli utenti e di proprietà dei creatori. Il progetto è volto a riunire i partecipanti attraverso la moda, il design e la crittografia per la co-creazione di un'opera d'arte digitale su larga scala ispirata alla collezione fisica adidas for Prada Re-Nylon. Il progetto è in collaborazione con l'artista digitale Zach Lieberman e parte del ricavato delle vendite di Nft sarà devoluto in beneficenza e assegnato all'artista e ai creatori della community. (ANSA).

