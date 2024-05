I ricavi Fiera Milano nel trimestre salgono a 72,4 milioni

Fiera Milano chiude il primo trimestre dell'anno con ricavi consolidati in crescita a 72,4 milioni di euro, in aumento rispetto ai 48,1 milioni dei primi tre mesi dell'anno scorso. Il risultato netto del periodo presenta un utile di 7,6 milioni di euro rispetto a un utile di 8,4 milioni di euro nel primo trimestre del 2023.

Il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 25,7 milioni con una variazione positiva di 16,8 milioni rispetto al dato registrato nell'analogo trimestre del 2023. Nel periodo si sono svolte 16 manifestazioni fieristiche (15 in Italia e 1 all'estero, 6 direttamente organizzate e 10 ospitate), 29 eventi congressuali (di cui 7 con annessa area espositiva) per un totale di 361.370 metri quadrati totali occupati. I ricavi del settore operativo fieristiche Italia si attestano a 64,7 milioni. I ricavi del settore fieristiche estero sono pari a 0,9 milioni e quello dell'attività dei congressi si attestano a 9,3 milioni. Alla luce dei risultati ottenuti la società conferma conferma la guidance di un Ebitda per il 2024 compreso tra 65 e 75 milioni di euro.

"I primi mesi del 2024 mostrano risultati positivi e in crescita grazie al buon andamento delle manifestazioni annuali e alla presenza in calendario della biennale Mostra Convegno Expocomfort", spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "In particolare, le mostre - aggiunge - direttamente organizzate hanno registrato un aumento dei ricavi pari al 30%. La buona performance delle attività fieristiche e congressuale è supportata anche dall'incremento della vendita dei servizi. I risultati confermano l'avvio positivo dell'esecuzione del piano strategico e del nuovo piano di sostenibilità".



