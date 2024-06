Mediterraneo 'bollente', nel 2023 temperature record

Sempre più caldo e salato. Nell'aprile 2023 la temperatura media sulla superficie delle acque del mar Mediterraneo ha raggiunto un nuovo record negativo, 21,1 gradi centigradi, con un aumento medio di quasi un grado rispetto al periodo 1850-1900. Sono valori alti che impattano negativamente sul ruolo chiave dei mari nella termoregolazione del clima globale e nella produzione di ossigeno. E poi, le foreste di posidonia che diminuiscono, la proliferazione delle meduse, l'invasione di specie aliene.



Non è un bel ritratto del mar Mediterraneo quello che emerge dal report Wwf "Il respiro degli oceani", che fa il check up al nostro mare, definendolo "l'hotspot del cambiamento climatico", in occasione della Giornata mondiale degli oceani, in programma l'8 giugno. L'associazione ambientalista raccoglie i segnali di cambiamento climatico che destano preoccupazione. E aggiunge: attualmente solo l'8,33% del Mediterraneo è protetto, percentuale che, secondo Wwf, andrebbe estesa al 30% dello spazio marittimo entro il 2030.



