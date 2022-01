(ANSA) - NEW YORK, 07 GEN - Il Bitcoin ancora in calo scende sotto i 41.000 dollari, per l'esattezza a 40.749,90 dollari, ai minimi da settembre. La flessione è legata alla Fed falco che ha innescato un'ondata di vendite anche sulle criptovalute, e allo shutdown di internet in Kazakhstan, il secondo hub di mining al mondo. (ANSA).

