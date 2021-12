Auto: Mazzanti, contest per hypercar in edizione limitata

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 09 DIC - Un contest creativo internazionale per creare una hypercar Evantra in edizione limitata. E' l'iniziativa promossa dalla casa automobilistica di Pontedera (Pisa) Mazzanti automobili in collaborazione con CryptoArt, uno dei marketplace decentralizzati più grandi in Cina e in Asia per lo sviluppo e la vendita di Nft. Il progetto, si spiega, durerà sei mesi: in questo periodio gli artisti internazionali avranno l'occasione di inviare, sotto forma di Nft, le loro visioni per il design degli interni ed esterni di una nuova Evantra. Successivamente, una giuria composta da tre giudici italiani e tre cinesi, selezionerà gli artworks migliori e una volta decretato il vincitore verrà creata una speciale Evantra in edizione limitata che verrà venduta tramite una casa d'asta in Asia. L'iniziativa, si spiega ancora, "è il primo progetto Nft al mondo che viene sviluppato da una casa automobilistica e che darà vita a una hypercar reale, nata da artworks su blockchain e venduta tramite asta. Per questo motivo, CryptoArt e Mazzanti aAutomobili vogliono lanciare una call internazionale per gli hyper artist". "Il coinvolgimento degli artisti e degli amanti del settore automobilistico sono gli aspetti che più mi hanno portato a dar seguito a questo progetto. Inoltre, poter sviluppare la presenza di Mazzanti automobili nel mercato asiatico è sicuramente uno degli obiettivi dell'azienda e poterlo fare in maniera innovativa mi rende ancora più entusiasta", il commento di Luca Mazzanti, fondatore di Mazzanti automobili. (ANSA).

Ottieni il codice embed