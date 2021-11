Twitter: Dorsey l'eccentrico, per molti è l'antitesi del Ceo

(ANSA) - NEW YORK, 30 NOV - Una vita 'eccentrica' anche per gli standard della Silicon Valley fatta di fasi diverse, anche sul fronte della moda. Jack Dorsey, l'ex amministratore delegato di Twitter, è passato da Dior Home a una fase bohemien, lasciando influenzare il suo stile per un determinato periodo anche dalla filosofia giapponese wabi-sabi. A raccontare il Dorsey personaggio è il New York Post sulla base di varie testimonianze di amici vicini e lontani del fondatore della società che cinguetta. "Nessuna si aspettava che avrebbe raggiunto i picchi che poi ha toccato" in termini di carriera, afferma un ex dipendente di Twitter, ricordando come Dorsey - amante del fasting durante il fine settimana e che mangia una sola volta al giorno - è stato per un lungo lasso di tempo un hippie quasi senza casa. "Sotto molti punti di vista era l'antitesi dell'amministratore delegato", aggiunge un altro ex dipendente andando a rafforzare un'idea già molto diffusa. Dorsey è una persona abituata a lavorare sodo ma con troppi interessi per guidare un'azienda. La sua passione per la meditazione occupa infatti almeno diverse ore nel corso della giornata, senza contare i 75 minuti di passeggiata a piedi da casa all'ufficio. Dorsey in ogni caso preferirebbe lavorare da casa sotto la luce infrarossa che riduce lo stress. L'ex amministratore delegato di Twitter nella sua nuova si dedicherà a Square, la piattaforma di pagamenti mobili che ha fondato e che guida, ma anche alla filantropia e alla sua passione per le criptovalute. (ANSA).

