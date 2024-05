Al Festival dell'economia di Trento oggi la premier Meloni

L'Europa al voto, l'Italia del futuro, la transizione energetica e digitale, il sistema bancario. Sono questi alcuni dei principali temi che saranno affrontati oggi nel corso della seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, è giunta alla sua diciannovesima edizione.

Momento centrale della giornata sarà l'intervento della premier Giorgia Meloni sul tema 'Io, Giorgia e i dilemmi dell'Europa'. Numerosi saranno gli eventi con esponenti del governo, tra cui il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e quello dell'Interno, Matteo Piantedosi. A Trento anche la segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che affronterà il tema 'Le mie risposte ai dilemmi del nostro tempo'.

In mattinata il Gruppo 24 Ore illustrerà le novità del Manifesto per l'educazione finanziaria presentato nella precedente edizione del Festival dell'Economia di Trento. Nel corso della giornata è previsto anche un confronto tra i segretari generali della Cgil, Maurizio Landini, della Cisl, Luigi Sbarra, e della Uil, Pierpaolo Bombardieri. Alle iniziative del Festival presenti anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il presidente della Consob, Paolo Savona, e il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro.



