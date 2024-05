Ocse: Pil aumenta allo 0,4% in primo trimestre, Italia 0,3%

Il Pil della zona Ocse è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre 2024, in lieve aumento rispetto allo 0,3% registrato nel trimestre precedente. Tra i Paesi del G7, precisa l'organismo internazionale con sede a Parigi nelle stime provvisorie pubblicate oggi, la crescita è ripartita nel Regno Unito (0,6%) e in Germania (0,2%).

Nel Regno Unito, la ripresa è principalmente dovuta al calo dell'import dei beni mentre in Germania si spiega attraverso l'aumento degli investimenti nell'edilizia e nelle esportazioni. Pil in aumento anche in Italia e in Francia. Per le due 'sorelle latine' d'Europa, la crescita è passata dallo 0,1% del quarto trimestre 2023 in entrambi i Paesi, allo 0,3% in Italia e allo 0,2% in Francia nei primi tre mesi del 2024.

Nella zona euro, il Pil è cresciuto allo 0,3% nei primi tre mesi del 2024, dopo una contrazione dello 0,1% nel quarto trimestre 2023. Tra gli altri Paesi Ocse per cui i dati sono disponibili, Israele realizza la più forte crescita, al 3,3%,contro una contrazione del 5,9% negli ultimi tre mesi del 2023. Questo aumento, precisa l'Ocse, è dovuto alla ripresa dei consumi privati (6% nel primo trimestre, contro -7,6% nel quarto) e degli investimenti (10,5%, contro -25,2%). Anche in Corea la crescita del Pil è andata accelerando per raggiungere 1,3% nel primo trimestre 2024, contro 0,6% nei tre mesi precedenti. Il Pil frena invece negli Stati Uniti (0,4& contro 0,8%) e diventa negativo in Giappone (-0,5% contro 0% nei tre mesi precedenti).



