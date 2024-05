Avvio in deciso rialzo per Mps in Borsa nel giorno delle stacco delle cedole di 21 big. Rocca Salibeni sale 2%. Buon passo anche per Saipem (+2,8%). Tra gli altri avanzano Unipol (2%) e Tenaris (+1,6%).

Il Ftse Mib sui cui lo stacco dei dividendi pesa per l'1,42%, cede lo 0,97 a 35.054 punti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA