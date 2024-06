Fantoni rileva la Alder di Trieste (prodotti chimici)

La Fantoni di Osoppo (Udine), leader nella realizzazione di mobili per ufficio, ha rilevato la Alder (Advanced formaldehyde and derivates technology) di Trieste, che produce derivati aldeidici e catalizzatore e fornisce ingegneria e impianti per la produzione di formaldeide da ossidazione catalitica del metanolo. Lo si apprende da una nota relativa al bilancio 2023 della Fantoni, che chiude con ricavi per 423 milioni di euro e un Ebidta del 18 per cento.

Titolare di un'area portuale di 30 mila metri quadrati fronte mare e attrezzata con terminal costiero per lo scarico e stoccaggio di prodotti chimici con una capacità di 20mila tonnellate di giacenza, la Alder fattura 32 milioni di euro. Il gruppo Fantoni rafforza così il controllo della propria catena di approvvigionamento riducendo rischi dovuti a tensioni geopolitiche.

Fantoni sottolinea che i risultati registrati nel 2023 sono "in controtendenza rispetto al mercato", soprattutto quello europeo dei pannelli in legno, contrattosi del 9 per cento in termini di volumi. Le prospettive sono di "moderato ottimismo per il mercato italiano del mobile, ancora alimentato dalle ristrutturazioni sostenute dai Bonus Edilizi avviate nell'ultimo biennio". Nel 2023 il gruppo ha registrato ricavi per 46 milioni nel settore dei mobili da ufficio, in forte crescita, determinata da una notevole commessa per la fornitura di arredi della nuova sede della Regione Piemonte a Torino, disegnata da Massimiliano Fuksas e che rappresenta "la maggiore realizzazione immobiliare in Italia dedicata a uso uffici degli ultimi 15 anni con 80mila metri quadrati prevalentemente open space, con postazioni smart di ultimissima generazione, caratterizzate da alti livelli di comfort e tecnologie digitali".



