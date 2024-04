Cdp, colloca 1,5 miliardi bond in Usa, domanda sfiora i 10

Cdp ha chiuso il collocamento sul mercato americano di una seconda emissione obbligazionaria in dollari da 1,5 miliardi con un boom della domanda con ordini per oltre 9,9 miliardi pari a quasi 7 volte l'offerta. L'offerta dello 'Yankee bond' dedicata agli investitori istituzionali ha visto una partecipazione di quelli esteri per circa l'80% del totale. Circa il 55% sono statunitensi. La cedola annua lorda è pari a 5,875%; la scadenza di 5 anni. Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.



