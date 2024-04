Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,1%

Borse europee positive a metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono deboli. L'attenzione degli investitori si concentra sui dati delle trimestrali, con le banche e il lusso che deludono le attese mentre cresce il settore tecnologico. Resta centrale il tema del taglio dei tassi da parte delle banche centrali. L'euro scende a 1,0685 sul dollaro.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In rialzo Londra (+0,6%), Parigi (+0,4%), Francoforte (+0,3%) e Milano (+0,1%).

Fiacca Madrid (-0,1%). in netto rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 136 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,91% e quello tedesco al 2,55%.

Sul fronte delle materie prime in calo il prezzo del petrolio. Il Wti cede lo 0,4% a 83 dollari al barile e il Brent a 88,2 dollari (-0,2%). In flessione anche il prezzo del gas che si attesta 28,3 euro al megawattora (-0,2%).

A Piazza Affari prosegue la corsa di Stm (+6,1%), in vista dei risultati del primo trimestre. Scivolano Saipem e Recordati (-3,4%). Male anche Tim e Eni (-1,8%).



