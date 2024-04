Fino a +80 euro in tredicesima a redditi fino 15mila euro

Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un'incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi. Lo stabilisce una bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso domani in cdm.

La misura riguarda il 2024, "nelle more dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità". L'ammontare dell'incremento verrà definito con un decreto del Mef, da adottare entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per le partite Iva.

Il governo si appresta a varare una revisione del regime delle imposte sui redditi Irpef e Ires nel Consiglio dei ministri atteso per domani pomeriggio: l'esame preliminare del decreto legislativo con questa finalità, a quanto si apprende, è infatti fra i provvedimenti all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria che si terrà domani mattina.

Con il provvedimento, secondo quanto si apprende, prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi.





