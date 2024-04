Un francobollo dedicato al mito e al club della Vespa

L'inconfondibile immagine di un ciclomotore Vespa illustra il francobollo emesso oggi dall'Italia e dedicato al 'Vespa club d'Italia'; si tratta di un'emissione congiunta con le poste della Repubblica di San Marino in occasione dei 'Vespa world days 2024'. Il francobollo è valido per la posta ordinaria nel secondo scaglione di peso (50 grammi), pari a 2,75 euro.

La Vespa creata dalla Piaggio e brevettata il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio, si è rivelata uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo.

Il 'Vespa club' d'Italia' nasce gia' nel 1949, come ricorda il suo presidente Roberto Leardi nel bollettino illustrativo che accompagna l'emissione del francobollo. "Oggi il Vespa Club d'Italia - scrive Leardi - è una realtà che riunisce oltre 600 club locali e circa 90.000 tesserati, dando vita ogni anno, in tutte le regioni d'Italia, ad almeno trecento eventi a carattere turistico, sportivo e storico-culturale e coinvolgendo donne e uomini di tutte le età, accomunati dalla medesima passione per lo scooter più amato al mondo".



