Borsa: bene l'Europa in attesa dei dati Usa, brilla l'Agricole

Sono in rialzo, seppur moderato, le Borse europee al pari dei futures americani in attesa dei dati sul lavoro degli Stati Uniti e dell' indice Ism servizi con l'attenzione rivolta alla componente prezzi. A dare una buona impostazione ai mercati stamani contribuisce il rally di Apple ieri nell'after-hours per la trimestrale sopra le attese ma soprattutto per il piano di buyback portato a 110 miliardi di dollari. Ne beneficiano i tecnologici come Stm (+2%).

I conti di Credit Agricole (+3,8%) e di Socgen (+4,2%) sostengono i due titoli bancari e la Borsa di Parigi (+0,51%) che fa meglio di Londra (+0,39%) e di Francoforte e di Milano (entrambe +0,36%). A Piazza Affari in giornata sarà Intesa (+0,07%) a presentare la trimestrale mentre in serata è atteso il giudizio di Fitch sul rating dell'Italia che non dovrebbe cambiare l'attuale giudizio BBB con outlook stabile.



