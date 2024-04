Borsa: l'Europa piatta attende le banche centrali, Milano +0,4%

Pochi movimenti sulle Borse europee nell'inizio di una settimana nella quale sono attesi soprattutto i dati sull'inflazione statunitense e i verbali dell'ultimo Federal open market committee della Federal reserve.

Gli operatori sembrano aspettare quindi ancora segnali più chiari dalla banche centrali sui tempi di taglio dei tassi, con i listini azionari di Francoforte e Parigi che salgono di mezzo punto percentuale e Milano che li segue in aumento dello 0,4%.

Più cauta Amsterdam (+0,1%), piatta Londra, mentre è in calo dello 0,1% Madrid.

Tranquillo anche lo spread tra Btp e Bund attorno ai 141 punti base, così come il gas quotato 26,5 euro al Megawattora.

Sul fronte delle materie prime il petrolio è limato di qualche frazione ma tiene per ora quota 86 dollari al barile, mentre prosegue la corsa dell'argento che ha toccato anche i 28 dollari all'oncia. Più calmo l'oro, che sale dello 0,3% a 2.354 dollari.

In questo contesto in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è Interpump, che cresce di tre punti percentuali, con Iveco in rialzo del 2,2% e Saipem di due punti. In aumento Tim (+1,2% a quota 0,23 euro), calme le banche con Mps che tiene quota quattro euro. In ribasso dello 0,7% Campari.



