Bcc, Augusto Dell'Erba confermato alla presidenza dell'Fgd

Augusto dell'Erba è stato riconfermato alla presidenza del fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (Fgd) per il prossimo triennio. Lo si apprende da un comunicato secondo il quale la nomina è avvenuta in occasione della prima riunione del rinnovato consiglio di amministrazione che si è tenuta oggi a Roma. Riconferma anche per il vice presidente Franco Senesi.

Dell'Erba, avvocato, è altresì presidente di Federcasse (la Federazione italiana delle Banche di Credito cooperativo e Casse Rurali), della Federazione Puglia e Basilicata delle BCC e della Cassa Rurale di Castellana Grotte (Bari).

Del cdA - eletto dalla assemblea che si era svolta il 26 marzo - fanno parte, oltre a dell'Erba, anche Gabriele Beggiato, Angelo Boni, Claudio Carbini, Camillo Catarozzo, Valentino Cattani, Piero Collauto, Concetto Costa, Andrea Lusenti, Maurizio Manfrin, Franco Senesi, Enzo Maria Stamati.

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - al quale aderiscono 221 banche di credito Cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen italiane, come anche le capogruppo dei gruppi bancari Cooperativi Bcc Iccrea e Cassa Centrale Banca e la Cassa Centrale Raiffeisen - garantisce complessivamente circa 120 miliardi di depositi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA