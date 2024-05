Antitrust, multa di 2,5 milioni a Mooney, pratica scorretta

L'Antitrust ha irrogato a Mooney una sanzione di poco più di 2,5 milioni per pratica commerciale scorretta. Lo si legge in una nota nella quale si sottolinea che Mooney Spa e la capogruppo Mooney Group Spa non hanno controllato il rilascio e il corretto utilizzo delle proprie carte, agevolando così ingannevoli richieste di pagamento a microimprese. Inoltre non hanno svolto accertamenti per individuare carenze informative e gestionali sulle procedure di blocco e di sblocco delle carte.



