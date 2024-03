Accordo in Stellantis per le uscite volontarie, Fiom non firma

Siglato da Stellantis e dai sindacati l'accordo quadro che definisce le modalità di individuazione e i trattamenti economici per i lavoratori interessati alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'intesa riguarda dipendenti prossimi alla maturazione dei requisiti per la pensione o che intendono intraprendere nuovi percorsi professionali.

L'obiettivo dell'accordo è quello di "definire il quadro di riferimento per le intese che saranno realizzate nelle prossime settimane nelle diverse realtà aziendali finalizzate ad adeguare i livelli occupazionali ai cambiamenti dei processi aziendali proponendo ai lavoratori soluzioni condivise".

Stellantis ribadisce "la centralità dell'Italia nell'ambito delle sue attività globali" e cita gli investimenti per diversi miliardi di euro fatti recentemente nelle attività italiane per nuovi prodotti e siti produttivi, tra cui la Gigafactory di Termoli e le piattaforme Stla Medium e Stla Large rispettivamente a Melfi e Cassino.

A Torino, in particolare, con circa 240 milioni di investimento esclusi quelli per il manufacturing, il Battery Technology Center, lo stabilimento per la produzione del cambio elettrificato eDCT, il grEEn Campus e l'Hub di Economia Circolare SustainERA nell'ambito del piano Mirafiori Automotive Park 2030.

La Fiom non ha firmato l'accordo con Stellantis per le uscite incentivate. Lo precisano Samuele Lodi, segretario nazionale e responsabile settore mobilità, e Maurizio Oreggia, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. "Si prosegue nell’azione di svuotamento degli stabilimenti Stellantis, - commentano - un pessimo segnale se considerato che queste uscite non sono compensate con l'assunzione di giovani, che darebbero un'importante prospettiva per il futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA