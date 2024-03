Salvini, no alle zone a 30km/h e agli autovelox per fare cassa

"L'ideologia che prevede il dilagare di ztl e zone a 30Km/h penalizzanti per lavoratrici e lavoratori e autovelox installati in ogni dove, non per sicurezza ma per fare cassa poco hanno a che fare con la sicurezza stradale, quindi buonsenso e concretezza senza ideologia". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time al Senato, sottolineando che nel nuovo codice della strada si "interviene sia sulle sanzioni che sulla prevenzione".

Salvini ha espresso quindi "grande soddisfazione" per l'approvazione del decreto autovelox in conferenza Stato Città e autonomie locali. "Nessuno può accusarci di aver fatto le cose in fretta o sulla base di posizioni non condivise", ha sottolineato. "Il provvedimento è il risultato di un lavoro che dura da mesi e ha coinvolto più di 100 realtà associative di settore e un quarto delle loro proposte sono state recepite", ha aggiunto. "Sono contento che la Camera ha concluso i lavori per l'approvazione del ddl sulla sicurezza stradale esaminando tutti gli emendamenti, rimangono solo gli ordini del giorno".

