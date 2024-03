Meloni, 'il Pnrr sta andando bene, non come qualcuno sperava'

Sul Pnrr "fortunatamente non sta andando come qualcuno temeva o forse sperava". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni durante la replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e citando i risultati del governo su questo fronte. ù

"Questi sono i fatti - ha aggiunto - e quello che mi stupisce è che invece di essere contenti che l'Italia sta facendo bella figura vi dispiaccia". "Sul Pnrr - ha detto in un altro passaggio - ho sentito un po' di tutto dall'inizio dell'operato di questo governo e in alcuni casi ho visto anche un lavoro fatto perché non ci venissero pagate le rate del Pnrr".

Meloni ha citato una lettera a Von der Leyen di una associazione studentesca durante la "complessa trattativa sulla questione degli studentati" nella quale si diceva "forse non dovreste dare la terza rata" all'Italia. "Non credo - ha concluso - che in una nazione dove tutti vogliono remare nella stessa direzione ci si debba comportare così".

Nel governo si era registrata in mattinata "irritazione" per il giudizio della Corte dei conti sul decreto Pnrr e, spiegano fonti dell'esecutivo, si sta lavorando a una risposta ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. "Si è mai visto", la domanda retorica di un ministro, "un lavoro così specifico della Corte dei Conti su un decreto?".















Le risorse del Pnrr per la Salute, dopo la revisione, "non sono state tagliate". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in replica alla Camera. "E' in corso una verifica sulle risorse dell'articolo 20. Al momento risultano più di 2 miliardi ancora da programmare, oltre a quelle in istruttoria e quindi stiamo operando questo". "Stiamo andando avanti bene e confido che tutti cerchino di dare una mano", ha aggiunto.

