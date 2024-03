Istat, nel IV trimestre occupazione donne al top a 53,4%

Il tasso di occupazione femminile nel IV trimestre del 2023 tocca il 53,4%, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche con 1,4 punti in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo rileva l'Istat sottolineando che ci sono elevate differenze a livello territoriale. Al Nord il tasso di occupazione delle donne tra i 15 e i 64 anni è al 62,9%, al Centro è al 59,4% mentre al Sud è al 37,2%. Il tasso di occupazione complessivo nel quarto trimestre è al 62,1% (70,8% per gli uomini, 53,4% per le donne).

Il tasso di disoccupazione delle donne tra i 15 e i 74 anni è al 5,5% al Nord, al 7,5% al Centro e al 16% al Sud. Il tasso di disoccupazione complessivo nel quarto trimestre in Italia è al 7,5% (6,7% per gli uomini, 8,7% per le femmine) con un calo di 0,4 punti sullo stesso periodo del 2022.



