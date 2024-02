Leonardo, Bristow ordina 10 elicotteri Aw189

Leonardo e Bristow hanno siglato un accordo quadro con ordini fermi per dieci elicotteri Aw189 e opzioni per ulteriori dieci unità. Lo rende noto il gruppo di aerospazio e difesa spiegando che l'intesa è a supporto di un piano di espansione flotta per il periodo 2025-2028.

Bristow, si legge nel comunicato, "è leader globale nella fornitura di servizi innovativi e sostenibili nel campo del volo verticale" e l'accordo evidenzia il suo "successo nel corso degli anni con l'Aw189, l'elicottero di maggior successo nella sua categoria per trasporto offshore e altre missioni".

Attualmente, Bristow impiega 21 Aw189 a livello globale, con ulteriori cinque in uscita dalla linea di assemblaggio quest'anno. Questi elicotteri sono utilizzati "per trasporto offshore a supporto dell'industria energetica e per servizi governativi a sostegno di operazioni di ricerca e soccorso nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e, dall'inizio del 2025, in Irlanda".



