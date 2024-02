I costruttori, 'al Governo chiediamo un patto di cantiere'

I costruttori chiedono al Governo "un patto di cantiere". La presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, arrivando al Palazzo Chigi per gli incontri sulla sicurezza del lavoro, preannuncia che chiederà "un tavolo permanente con le parti sociali per di diritti e doveri dei lavoratori delle imprese, un monitoraggio permanente, con proposte". E ribadisce: "Non si può agire sull'emotività, con la pancia: la materia è complessa". Servono "formazione per la sicurezza per chiunque metta piede in cantiere" e "applicazione corretta dei contratti collettivi" con "welfare, previdenza complementare, fondo sanitario, formazione obbligatoria"



