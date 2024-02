Benzina: prezzi poco mossi, verde self a 1,866 euro al litro

Prosegue la fase di relativa calma sui prezzi dei carburanti alla pompa. Poco mosse anche le quotazioni die prodotti raffinati, con il Brent che si mantiene sopra quota 83 dollari. Continua a scendere il prezzo del metano auto. Lo rileva Staffetta Quotidiana, evidenziando che IP ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,866 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,871, pompe bianche 1,853), diesel self service a 1,838 euro/litro (invariato, compagnie 1,843, pompe bianche 1,826).

Nel servito la benzina si colloca a 2,005 euro/litro (invariato, compagnie 2,048, pompe bianche 1,918), il diesel a 1,976 euro/litro (invariato, compagnie 2,020, pompe bianche 1,889), il Gpl a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,725, pompe bianche 0,704), il metano a 1,372 euro/kg (-3, compagnie 1,394, pompe bianche 1,354), il Gnl 1,210 euro/kg (-2, compagnie 1,223 euro/kg, pompe bianche 1,200 euro/kg). Sulle autostrade la benzina self service è a 1,956 euro/litro (servito 2,219), il gasolio self a 1,933 euro/litro (servito 2,200), il Gpl a 0,850 euro/litro, il metano a 1,506 euro/kg, il Gnl a 1,215 euro/kg.





