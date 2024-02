Morselli,acciaieria di Taranto interessata a eolico offshore

"L'acciaieria di Taranto ha interesse nell'eolico offshore" perché "è un grande produttore di lamiere e un grande cliente che ha bisogno di energia pulita". Lo ha detto l'ad di Acciaierie d'Italia, Lucia Morselli, in videocollegamento a un convegno oggi a Roma sull'eolico offshore galleggiante, organizzato da The European House Ambrosetti.

"Abbiamo ampi spazi per sostenere la produzione di acciaio necessaria per l'eolico flottante -, ha spiegato Morselli -. Non bisogna inventare nuovi impianti, ce li abbiamo. L'ugrade tecnologico è banale, investimenti sotto i 100 milioni di euro.

La capacità produttiva ce l'abbiamo in grande abbondanza.

Possiamo sostenere la produzione italiana, ma anche quella nel Mediterraneo".

Inoltre, ha proseguito la manager, "Taranto ha costruito una rete di industrie molto evoluta sulla lavorazione dell'acciaio" e "Fincantieri (che potrebbe costruire le piattaforme galleggianti, n.d.r.) sa che ha questa filiera a disposizione".

"Abbiamo bisogno di questa energia pulita, ne abbia un bisogno enorme - ha detto poi Morselli -. Ci mangiamo 1 gigawatt all'anno. Non vedo alternative (all'eolico offshore, n.d.r.) per ottenere energia verde in altro modo. Avere un grande cliente a un passo dagli impianti (il mare davanti alla Puglia è una delle zone dove si può fare l'eolico offshore, n.d.r.) è un grande valore per chi deve investire".



