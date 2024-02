Enel, con i 'calzini spaiati' per promuovere la diversità

Calzini differenti ai piedi per educare alla ricchezza della diversità, promuovere la cultura dell'inclusione, dell'accettazione e del rispetto reciproco, soprattutto tra le nuove generazioni. Enel sostiene la #GiornataMondialeDeiCalziniSpaiati, la ricorrenza nata in una scuola primaria italiana, per promuovere il valore della diversità, in chiave di unicità, e l'impegno del Gruppo per la centralità delle persone. Enel ha invitato i colleghi e la community social a partecipare condividendo le proprio foto in cui si indossano calzini differenti.

Negli ultimi anni l'azienda ha avviato numerosi progetti per includere e valorizzare le diversità di genere, orientamento affettivo, età, multiculturalità, disabilità. Si va dall'accessibilità delle sedi all'accessibilità digitale, fino alla formazione per lo sviluppo delle attitudini personali.

Tra le iniziative di punta, in questo campo, Master care è un percorso di supporto e assistenza dedicato ai Caregiver. Ability parent care è invece un programma che fornisce un supporto concreto ai genitori di figli con disturbi dell'apprendimento o forme di disabilità. Con Back to School, le dipendenti di Enel con lauree Stem incontrano studenti per incoraggiarli ad abbracciare discipline e carriere scientifiche. Mentre Re-Generation, realizzato con l'Università Telematica Uninettuno, consente ai lavoratori oltre i 45 anni di età di rilanciare il proprio percorso accademico.

Comunicare, convivere, innovare è un percorso di sensibilizzazione verso una comunicazione e un linguaggio ampio e accessibile. Team soluzioni assistive mette a disposizione dei dipendenti con disabilità le soluzioni e le informazioni che riguardano l'accessibilità sia digitale che legata all'ambiente di lavoro. Infine, "la nostra abilità" sono video testimonianze dedicate alla disabilità.



